Как выполнить квест With a View в Arc Raiders: гайд

Обновление Headwinds добавило в Arc Raiders ряд новых квестов, и один из них вновь заставит игроков искать редкие материалы в Стелла-Монтис. На этот раз — поворотный энкодер и ионный распылитель. Портал PC Gamer рассказал, как выполнить задание With a View.

© Steam

Поскольку поворотный энкодер считается материалом Исхода, его можно найти в сборочных мастерских, медицинском крыле и офисе охраны в лобби на карте Стелла-Монтис. Никаких гарантий — предмет может появиться в любой из этих точек, как и в случае со всеми остальными материалами Исхода.

Ключевой момент здесь — начать матч достаточно близко к этим локациям и прибежать туда быстрее других игроков, пока все контейнеры не обобрали. Метод не идеальный, но он продолжит быть эффективным, пока квесты продолжают требовать те или иные материалы Исхода. Оставьте под энкодер место в защищенном кармане.

После этого отправляйтесь в комнату управления в сборочных мастерских — то есть, любую комнату с терминалами и окнами, выглядывающими наружу, на севере верхнего яруса Стелла-Монтис. Комнаты легко найти, поскольку в каждой есть особый, отмеченный желтый рычаг, на котором нужно активировать энкодер. Активируйте его, и снова уберите предмет в защищенный карман.

Далее — активируйте компьютер, находящийся рядом. Не выкидывайте энкодер из инвентаря, пока не завершите следующий этап задания. Но при желании его можно передать другу (если вы играете в группе), чтобы он тоже выполнил этот шаг.

Наконец, последний этап — доставка редкого материала Исхода для Шани. Ей нужен ионный распылитель. Те, кто много играют на Стелла-Монтис, наверняка находили хоть один, но если вы не один из таких игроков, то отправляйтесь в медицинское крыло, сборочные мастерские и офис охраны. Если вы хотите выполнить этот шаг как можно быстрее, то загружайтесь в матч без предметов и, положив распылитель в защищенный карман, сразу сдавайтесь.