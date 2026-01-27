Halo 3 возглавила топ-100 игр для Xbox по версии IGN

Редакция портала IGN совместно с авторами YouTube-канала outsidexbox подвела итоги масштабного проекта, посвященного лучшим играм в истории экосистемы Xbox. В итоговый рейтинг вошли 100 тайтлов, а первое место, как и в ряде предыдущих списков IGN, занял научно-фантастический шутер Halo 3 от Bungie.

Журналисты отметили высокое качество сюжетной кампании Halo 3, развитые многопользовательские режимы и устойчивое сообщество игроков. Отдельного упоминания удостоился редактор карт Forge, который в IGN назвали одним из предшественников пользовательских экосистем, сформировавшихся позднее в Minecraft, Fortnite и Roblox. Кроме того, Halo 3 получила высокую оценку за технический уровень — проект создавался с прицелом на возможности новой на тот момент консоли Xbox 360.

Второе место в рейтинге заняла Mass Effect 2. Эксперты выделили проработанных компаньонов, эволюцию боевой системы в сторону экшена и улучшенный диалоговый механизм с контекстными репликами. По мнению редакции, именно в этом проекте наиболее полно проявилась «магия» BioWare.

Третью строчку заняла Grand Theft Auto V, переосмыслившая формулу серии за счет трех главных героев с разными криминальными архетипами, многоэтапных ограблений и насыщенного открытого мира. Отдельным фактором долгосрочного успеха стал режим GTA Online, который со временем превратился в самостоятельную платформу для миллионов игроков.

В десятку лучших также вошли Gears of War 3, первые две части Halo, атмосферный платформер Inside, гоночная Forza Horizon 5 и Star Wars: Knights of the Old Republic.

Ознакомиться с сотней лучших игр в истории Xbox можно на сайте IGN.

