Intel сворачивает производство дешевых процессоров

Компания Intel в 2026 году отдаст приоритет производству серверных процессоров Xeon за счет чипов для персональных компьютеров (ПК) и ноутбуков. По мнению экспертов, это не окажет существенного влияния на рынок ПК в целом, но цены на бюджетные ноутбуки могут вырасти.

© Российская Газета

В ходе конференции по итогам четвертого квартала 2025 года финансовый директор Intel Дэвид Зинснер признал, что компания недооценила в своих прогнозах спрос на процессоры Xeon для центров обработки данных (ЦОД), что привело к дефициту производственных мощностей. Спрос на серверную продукцию Intel значительно вырос в третьем и четвертом кварталах 2025 года. Платформа Intel Xeon 6 широко используется в качестве центральных процессоров (CPU) в системах с графическими чипами NVIDIA DGX B200, B300 и AMD Instinct для вычислений, связанных с искусственным интеллектом.

"В рамках работы с клиентами мы ориентируемся на средний и высокий сегменты процессоров для ПК, а нижнему сегменту уделяем меньше внимания. В той мере, в какой у нас есть избыточные мощности, мы направляем их для центров обработки данных", - заявил Зинснер.

Это означает, что Intel, имеющая собственное производство, в 2026 году отдаст приоритет мощным высокорентабельным процессорам серии Core, чтобы освободить место для выпуска серверных Xeon. Соответственно, найти недорогие ПК и ноутбуки с процессорами Intel начального уровня станет сложнее.

"На рынок настольных ПК сокращение поставок процессоров Intel начального уровня повлияет слабо. Основной удар придется на неттопы (мини-ПК). Дешевые устройства либо исчезнут, либо останутся модели с древними процессорами AMD Ryzen 3000 и старыми чипами Intel. В игровых же компьютерах уже давно не котируется что-либо менее мощное, чем Core i5, так что этот сегмент изменение политики Intel не затронет", - рассказал "РГ" эксперт в области потребительской электроники, главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

В офисах, по его словам, в основном используются мобильные процессоры в формате мини-ПК или моноблоков. Но так как доля неттопов и моноблоков составляет 10-15% от всех ПК, то рост их стоимости большого влияния на рынок не окажет.

При этом, по мнению Харитонова, подорожание ноутбуков на 12-20% (чем дороже ноутбук изначально, тем меньше в процентах он подорожает) в течение первого квартала 2026 года из-за вышеперечисленных факторов все же произойдет:

"Будет "выгребание" запасов наиболее современных процессоров и материнских плат под эти процессоры с поддержкой памяти DDR4. Также мы увидим рост спроса на восстановленные ноутбуки и ремонт старой техники. Но в целом шокирующего подорожания "в разы" не случится - с вышеупомянутыми плюс 12-20% к актуальным ценам все стабилизируется до середины весны", - полагает эксперт.

Согласен с коллегой и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

"Собственное производство Intel очень сильно загружено. Можно сказать, что компания фактически ушла из бюджетного сегмента процессоров. Как следствие, новые предложения бюджетных ноутбуков на 2026 год практически исчезли. Если смотреть на продуктовые линейки производителей именно на этот год, то в данном сегменте ничего нет. То есть найти ноутбук за 15-20 тыс. руб. скоро будет нельзя. Сейчас есть остатки, которые распродают. Речь идет о брендах категории С, но тем не менее". Муртазин отмечает, что доля Intel на рынке процессоров для ПК сокращается в пользу их главного конкурента - компании AMD. Однако проблема AMD заключается в том, что у них, в отличие от Intel, нет собственного производства. "Контракты с фабриками уже заключены, и расширить их они не могут, так как наблюдается острый дефицит производственных мощностей. Это, скорее всего, приведет к росту стоимости процессоров", - заключает эксперт.

Аналитики рынка также отмечают, что на объемы производства и стоимость влияют не только экономические факторы, но и взаимоотношения между странами - крупнейшими производителями процессоров: США и Китаем с Тайванем.