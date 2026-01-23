Игровая производительность Linux и Windows почти сравнялась

Издание PC Games Hardware провело тестирование игровой производительности под Windows 11 и Linux с использованием Proton, задействовав десять различных видеокарт AMD и NVIDIA.

Сравнение дало неожиданные результаты: в среднем система от Microsoft оказалась быстрее, однако в ряде конфигураций лидирующие позиции заняла Linux.

В исследование вошли десять игр и столько же GPU – целью было оценить эффективность Windows 11 в сравнении с CachyOS, сборкой Arch Linux с оптимизациями под игровые задачи. Несмотря на преимущество Windows, особенно на видеокартах NVIDIA благодаря более зрелым драйверам, Linux смогла показать заметные успехи в отдельных сценариях.

В Anno 117: Pax Romana Linux опережала Windows на 1-5% при использовании RX 9000 и RX 7800 XT, тогда как решения NVIDIA демонстрировали падение производительности почти на 15%. Похожая картина наблюдалась в A Plague Tale: Requiem. The Outer Worlds 2 также показала более высокие фреймрейты под Linux на оборудовании AMD. На видеокартах серии RTX 50 из-за проблем с драйверами не удалось запустить новую RPG от Obsidian, однако на остальных GPU Linux обеспечила прирост до 5%.

Особый интерес представляет Kingdom Come: Deliverance II – здесь видеокарты RTX 5080, 5070 Ti и 5070 работали на 1-2% быстрее под Linux, в то время как модели RX 9000 отстали примерно на 7%.

В Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33 и ряде других проектов преимущество Windows 11 на видеокартах Radeon редко превышало 5%, тогда как в случае GeForce (особенно RTX 5090) оно могло достигать 20%. При этом Linux всё ещё испытывает трудности при использовании высоких настроек трассировки лучей в Cyberpunk 2077.

Журналисты PC Games Hardware также отметили, что средняя частота кадров не всегда отражает реальную стабильность работы. В этом аспекте решения AMD под Linux выглядят предпочтительнее. Тем не менее для понимания того, как Proton справляется с различными комбинациями процессоров и оперативной памяти, необходимы дополнительные исследования. Ранее отмечалось, что SteamOS пока не превосходит Windows на дискретных GPU, однако ситуация может измениться после запуска Steam Machine и дальнейшей оптимизации Linux-дистрибутивов под дискретную графику и управление пулами памяти.

Благодаря развитию Proton сегодня около 90% игр для Windows успешно запускаются под Linux. Новая версия Wine 11 обеспечила заметный прирост производительности и, по имеющимся данным, в перспективе может получить поддержку Adobe Photoshop.

Основными барьерами для запуска самых популярных мультиплеерных игр на специализированных игровых сборках Linux, таких как CachyOS и Bazzite, по-прежнему остаются требования к безопасной загрузке и реализация античита во многих онлайн-играх на уровне ядра.