Представлен Minisforum AtomMan G7 Pro – игровой мини-ПК с GeForce RTX 5070

У мини-ПК ASUS ROG NUC 2025 появился серьёзный соперник – Minisforum AtomMan G7 Pro. Компьютер оснащен мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 и 24-ядерным процессором Intel.

Особенности

В основе архитектуры лежит флагманский процессор Intel Core i9-14900HX (24 ядра, 32 потока), а за графику отвечает дискретная видеокарта GeForce RTX 5070 для ноутбуков. Minisforum AtomMan G7 Pro предлагает два режима энергопотребления: 150 Вт для тихой работы и 200 Вт при высокой нагрузке, например во время игр.

Для эффективного охлаждения используется система с двумя вентиляторами, шестью медными теплотрубками и трёхсторонним выводом горячего воздуха. Устройство поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 (два слота SO-DIMM), а также оснащено двумя разъёмами M.2 2280 для SSD-накопителей.

Набор портов включает USB4, HDMI 2.1, сетевой интерфейс 2.5G Ethernet, USB-C 3.2 Gen1 и слот для карт памяти SD.

Цены

Стоимость Minisforum AtomMan G7 Pro составляет:

версия без ОЗУ и SSD – $1360;комплект с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD – $1680.