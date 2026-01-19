Моральный облик GTA 6 вызвал гнев депутата

По мнению Иванова, разработчики GTA 6 осознанно включают в игру провокационный контент, который идет вразрез с общепринятыми моральными принципами. Особую обеспокоенность вызывает информация о возможном присутствии в игре мужского стриптиза, что, по его мнению, является грубым попранием нравственных устоев общества.

Основываясь, возможно, на конфиденциальных данных, депутат указал, что в игре планируется наличие множества магазинов и сцен с мужским стриптизом. Он опасается, что бесконтрольное распространение игры среди несовершеннолетних может привести к их моральному разложению. Иванов предлагает альтернативный подход – выпуск цензурированной версии GTA 6, свободной от аморального контента.

Иванов подчеркивает важность гражданской ответственности и предостерегает от приобретения продукции, которая может нанести вред нравственному воспитанию детей. Он отмечает, что разработчики в других странах также сталкиваются с необходимостью внедрения систем возрастной верификации в связи с ужесточением законодательства.

Стоит отметить, что депутат Иванов неоднократно выражал обеспокоенность влиянием видеоигр на общество. Ранее он высказывался о возможной пропаганде в игре «Ведьмак» и предлагал ограничить доступ к интернету в ночное время.