Как найти граффити в Quarantine Zone: гайд

Один из квестов в Quarantine Zone попросит игрока отыскать вандала, который исписал карантинный блокпост граффити. А для того, чтобы найти его, сначала придется найти все его рисунки. Портал PC Gamer рассказал, где их искать.

© Steam

Поэма №1 . Первая поэма находится на стене в командном центре, напротив грузового контейнера, где игрок спит. Обязательно убедитесь, что вы активировали это граффити — иначе следующее просто не появится.

. Первая поэма находится на стене в командном центре, напротив грузового контейнера, где игрок спит. Обязательно убедитесь, что вы активировали это граффити — иначе следующее просто не появится. Поэма №2 . Отправляйтесь в гараж. Поверните налево, дойдя до дорожной разметки. Пройдите чуть дальше, и в левом углу локации, рядом с двумя туалетами, на стене будет вторая поэма.

. Отправляйтесь в гараж. Поверните налево, дойдя до дорожной разметки. Пройдите чуть дальше, и в левом углу локации, рядом с двумя туалетами, на стене будет вторая поэма. Поэма №3 . Пройдя через врата в лабораторию, поверните направо и держитесь ограды. Третья поэма написана на стене белого складского помещения.

. Пройдя через врата в лабораторию, поверните направо и держитесь ограды. Третья поэма написана на стене белого складского помещения. Поэма №4 . Для четвертой поэмы нужно вернуться в командный центр. На этот раз зайдите за ваш грузовой контейнер — граффити будет на задней стенке.

. Для четвертой поэмы нужно вернуться в командный центр. На этот раз зайдите за ваш грузовой контейнер — граффити будет на задней стенке. Поэма №5 . Отпечатки ботинок, по которым предлагают искать эту поэму, могут запутывать. Не пытайтесь отыскать граффити по ним — просто отправляйтесь в область для ликвидации. Поэма написана на стенке наблюдательной башни.

. Отпечатки ботинок, по которым предлагают искать эту поэму, могут запутывать. Не пытайтесь отыскать граффити по ним — просто отправляйтесь в область для ликвидации. Поэма написана на стенке наблюдательной башни. Поэма №6. Наконец, последняя, шестая поэма написана под нарисованным знаком, указывающим на лабораторию.

Отыскав все граффити, поговорите с Эйбом. Он спросит, как вандалы вообще нашли краску — для того, чтобы расследовать это, отправляйтесь на склад в гараже.

Один из ученых там объяснит, что украденную краску почти невозможно оттереть, поэтому ее можно будет заметить на одежде вандала. Посветив фонариком на виновного выжившего, вы сразу заметите красные пятна.

После этого можно сделать выбор: принять взятку художника или рассказать о нем ученому. В долгосрочной перспективе последствия не очень серьезны, поэтому выбирайте тот вариант, который вам по душе.