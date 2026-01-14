Тираж It Takes Two превысил 27 млн копий

Юсеф Фарес, основатель студии Hazelight и геймдизайнер игр студии, рассказал, что продажи It Takes Two перевалили за 27 млн копий. Это внушительное число для игры подобного калибра.

© Чемпионат.com

Ещё в феврале 2025 года, то есть почти год назад, сообщалось о 23 млн проданных копий. То есть с тех пор тайтл купили ещё три миллиона раз.

Впервые It Takes Two вышла в 2021 году на ПК и консолях и быстро стала хитом: игра покорила геймеров за увлекательный совместный геймплей, сюжет и взаимоотношение друг с другом.

Проект настолько удался, что на The Game Awards забрал «Игру года», что, впрочем, оказалось заслуженно.