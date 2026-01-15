Мэддисон раскритиковал сиквел «Бесконечного лета»

Популярный стример и блогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) раскритиковал анонсированный сиквел культовой отечественной визуальной новеллы «Бесконечное лето». В своем Telegram-канале он выразил уверенность, что «Бесконечное лето 2» будет низкокачественным проектом.

© Газета.Ru

«Бесконечное лето 2» будет [плохой]. Первая часть была продуктом своего времени и эпохи. В ней был свой культурный след, — написал блогер.

По его мнению, сейчас «Бесконечное лето 2» не сможет повторить успех оригинала, поскольку тематика игры устарела, а аудитория изменилась. Мэддисон считает, что проект является чистой коммерцией, в отличие от первой части, созданной на энтузиазме.

Отечественная студия Soviet Games анонсировала сиквел 12 января 2026 года. Действие вновь развернется в пионерлагере «Совенок», но главным героем станет другой персонаж — парень Алексей. Разработчики обещают дать ответы на вопросы, оставшиеся после оригинала, и включить в сюжет как шесть новых героинь, так и возвращение некоторых прежних персонажей.

Команда уже открыла предзаказы на игру в нескольких изданиях стоимостью от 900 до 6000 рублей. Средства должны помочь в поддержании темпов разработки. Точная дата релиза пока не названа. Первую демоверсия, по слова разработчиков, появится весной.

