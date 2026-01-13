Electronic Arts закрыла сервера провальной Anthem

Electronic Arts окончательно отключила серверы ролевого экшена Anthem, о чем компания предупреждала еще летом прошлого года. Таким образом, жизненный цикл проекта был официально завершен спустя почти семь лет после релиза, сообщает «Игромания».

© Газета.Ru

Поскольку Anthem изначально разрабатывалась исключительно как онлайн-игра без офлайн-режима, после отключения серверов доступ к ней стал невозможен. Единственным гипотетическим вариантом возрождения остается запуск неофициальных серверов силами сообщества — по аналогии с рядом других закрытых проектов, однако каких-либо инициатив пока нет.

Созданная студией BioWare Anthem считается одной из самых коммерчески и репутационно провальных игр в истории современной индустрии. В 2019 году журналист Джейсон Шрайер опубликовал подробное расследование, в котором описал управленческие и производственные проблемы, повлиявшие на итоговое качество игры.

Критические оценки позднее подтвердил и бывший продюсер BioWare Марк Дарра. По его словам, длительные разногласия между студией и издателем, а также смена руководства проекта на позднем этапе разработки стали ключевыми факторами, приведшими к неудаче Anthem.

Ранее стало известно о выходе улучшенной версии PS Portal.