5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Oddcore

Молниеносно быстрый FPS в формате одиночного roguelite. В Oddcore игроку предстоит пройти более 50 локаций, причем акцент делается на скорость, потому что на прохождение отведены всего пять минут — после этого игра автоматически убивает протагониста. А по пути, конечно же, можно собрать множество предметов, которые повлияют на стиль прохождения. Проект только вышел в ранний доступ и пробудет в нем не более года.

Vital Shell

Хотя Vital Shell бесстыдно подражает старым играм эпохи оригинальной PlayStation, по части геймдизайна она более чем современна. Игра позаимствовала затягивающую систему прокачки из Vampire Survivors, но поверх shmup-геймплея, где игроку нужно отбиваться от волн противников, управляя различными мехами. Если верить разработчикам, из всего пяти базовых роботов можно составить «тысячи билдов».

Dungeon Antiqua 2

Оригинальная Dungeon Antiqua вышла в конце 2024-го, и хотя игру нельзя назвать сверхпопулярным хитом, она разошлась тиражом в 18 000 копий. Продолжение следует схожему формату: это 8-битный JRPG dungeon-crawler с изометрическим исследованием мира и пошаговой боевой системой. Dungeon Antiqua 2 во многом следует традициям жанра периода NES — поклонники старомодных JRPG почувствуют себя как дома.

Dreadmyst

Dreadmyst — бесплатная фэнтэзи-MMO, созданная соло-разработчиком, обещающим, что в игре не появится платный контент или какая-либо монетизация. То есть, поиграть можно совершенно бесплатно, прямо как в 1997-м. Хотя Dreadmyst немного похожа на Ultima Online из-за изометрической перспективы, таргетная боевая система больше напоминает World of Warcraft. Игроков ждут четыре класса (паладин, маг, рейнджер и клирик) и много кооперативных подземелий.

Blood Money: Lethal Eden

FMV-триллер с необычной завязкой: протагониста обманом заманивают в мошеннический колл-центр в юго-восточной Азии, где ему придется обманывать других одиноких людей. Подобная ситуация нечасто обыгрывается в медиа, и хотя Blood Money не обходится без штампов, характерных для нового поколения азиатских FMV-игр, она как минимум предлагает интригующий сеттинг. К тому же, проект получает хорошие отзывы от аудитории — свыше 700 позитивных пользовательских обзоров в Steam всего за два дня.