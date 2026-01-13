Названы системные требования 007 First Light

Грядущая игра 007 First Light про юные годы Джеймса Бонда обзавелась системными требованиями.

Для наглядности авторы из студии IO Interactive собрали их в отдельную таблицу.

"Системки" сложно назвать завышенными - для запуска с минимальными настройками графики в 1080p и 30 FPS понадобится карточка уровня GTX 1660, которой в марте текущего года стукнет уже 7 лет.

В проекте, напомним, будут раскрыты первые задания знаменитого шпиона на службе в МИ-6. Сыграл персонажа актер Патрик Гибсон - звезда приквела "Декстера".

Ранее сообщалось, что релиз игры отложен с 26 марта на 27 мая 2026 года для финишной полировки ключевых геймплейных механик.