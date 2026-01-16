Intel показала Core Ultra 300

На выставке потребительской электроники CES 2026 компания Intel анонсировала серию новых процессоров Intel Core Ultra Series 3 (известных под кодовым названием Panther Lake).

© MobiDevices

Новые процессоры позиционируются как первая ПК-платформа с интегрированным искусственным интеллектом, созданная с использованием передового техпроцесса Intel 18A (2 нм). Intel заявляет, что эти процессоры найдут применение в широком спектре ноутбуков, включая устройства высокого и среднего класса, при этом уже сейчас в разработке находится более 200 различных моделей.

Особенности

Линейка мобильных процессоров Intel Core Ultra включает новые модели Core Ultra X9 и X7, оснащённые мощной встроенной графикой Intel Arc и ориентированные на продвинутых пользователей, которым необходимо решать сложные задачи, такие как игры, редактирование мультимедиа и продуктивная работа.

Версии верхнего уровня могут включать до 16 процессорных ядер, до 12 ядер графики Xe и до 50 TOPS вычислительной производительности нейронного процессора (NPU). По заявлению Intel, ожидается прирост производительности в многопоточных задачах до 60%, улучшение игрового опыта на 77% и существенное увеличение времени автономной работы – до 27 часов.

Помимо высокопроизводительных вариантов, Intel также предлагает процессоры Core, основанные на аналогичной архитектуре, но оптимизированные для более доступных моделей ноутбуков. Кроме того, компания представила версии Core, сертифицированные для использования во встраиваемых системах и промышленных приложениях. Они отличаются устойчивостью к экстремальным температурам, предсказуемостью производительности и рядом других ключевых характеристик.

Intel подчёркивает свои конкурентные преимущества в задачах искусственного интеллекта, заявляя до 1,9-кратного прироста производительности больших языковых моделей, 2,3-кратного повышения эффективности видеоаналитики и 4,5-кратного увеличения пропускной способности моделей класса «vision-language-action».

Сроки выхода

Предзаказы на новые ноутбуки с процессорами Core Ultra Series 3 откроются уже сегодня, 6 января 2026 года, однако глобальный старт продаж запланирован на 27 января. Кроме того, в первой половине текущего года ожидается выпуск дополнительных вариантов устройств. Выход периферийных и встраиваемых систем, основанных на платформе Series 3, запланирован к концу второго квартала 2026 года.