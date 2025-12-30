HP представила игровой десктоп Omen 16L с видеокартами GeForce RTX

Компания HP представила в Китае новый системный блок Omen 16L. Новинка выполнена в компактном корпусе и оснащается процессором Intel Core i7-14650HX в паре с новейшими видеокартами NVIDIA серии RTX 50. Система ориентирована как на геймеров, так и на создателей контента.

© MobiDevices

Особенности

HP Omen 16L построен на базе процессора Intel Core i7-14650HX 14-го поколения, который способен работать на частоте до 5,2 ГГц и оснащён 30 МБ кэш-памяти L3. Варианты видеокарт включают RTX 5060 с 8 ГБ памяти, RTX 5060 Ti с 8 ГБ и RTX 5060 Ti с 16 ГБ. Все графические ускорители основаны на архитектуре NVIDIA Blackwell и поддерживают трассировку лучей, многокадровую генерацию DLSS 4, Reflex 2 и технологию Frame Warp. Также заявлена поддержка драйверов NVIDIA Studio и видеокодеров 9-го поколения, что расширяет возможности применения ИИ при монтаже и рендеринге.

Система комплектуется оперативной памятью DDR5 объёмом до 32 ГБ с частотой 5600 МТ/с и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объёмом до 1 ТБ. Дополнительно предусмотрен второй слот для SSD. Поддерживаются беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Для охлаждения используется башенный воздушный кулер в сочетании с 120-мм фронтальным и 90-мм задним вентиляторами. Система охлаждения рассчитана на теплопакет процессора до 110 Вт. По заявлению HP, новинка обеспечивает улучшенный воздушный поток и более низкий уровень шума по сравнению с предыдущим поколением. Питание осуществляется от блока мощностью 400 Вт или 500 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum – в зависимости от конфигурации.

На передней панели расположены три порта USB-A 5 ГБит/с, один порт USB-C 10 ГБит/с и 3,5-мм аудиоразъём. На задней панели находятся четыре порта USB-A 480 Мбит/с, разъём Ethernet RJ-45 и три аудиоразъёма. Для подключения мониторов предусмотрены один выход HDMI и три выхода DisplayPort.

Сроки выхода и цена

HP Omen 16L поступит в продажу в Китае 29 декабря.

Стоимость конфигураций:

RTX 5060 8 ГБ, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD – 5699 юаней ($811);RTX 5060 8 ГБ, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD – 6799 юаней ($967);RTX 5060 8 ГБ, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD – 7299 юаней ($1038);RTX 5060 Ti 8 ГБ, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD – 8299 юаней ($1180);RTX 5060 Ti 16 ГБ, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD – 8799 юаней ($1252).