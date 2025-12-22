Какие танки имеют самый большой урон в «Мире танков»

Когда за раз его можно нанести больше 800.

Давайте подумаем, а чего реально боятся «танкисты» в «Мире танков»? Нет, не артиллерии. И нет, не колёсных танков. К этим «токсичным» машинам игроки уже привыкли и адаптировались. А вот к «бабахам», к танкам, разовый урон от которых превышает 800 очков, привыкнуть сложно. Рассказываем, какие «бабахи» есть в «Мире танков» и каких из них стоит опасаться больше всего.

«Штурмтигр» (Sturmtiger)

Это немецкая противотанковая установка 10-го уровня, которую можно было получить только через конструкторское бюро и больше никак. По сути, это танк с самым высоким разовым уроном не только на своём уровне, а вообще в игре: 380-миллиметровое орудие «Штурмтигра» наносит 1450 единиц урона бронебойными снарядами и до 2100 – фугасами, что позволяет одним точным попаданием «ополовинить» многие танки 10-го уровня.

Однако за могучий урон приходится расплачиваться низкой точностью, очень долгой перезарядкой (в районе 36 секунд) и слабым бронированием. Не смотрите на урон: это достаточно своеобразный танк. Впрочем, если привыкнуть к его недостаткам и научиться стрелять наверняка, то «Штурмтигр» не раз вас удивит.

Jagdpanzer E100

Как насчет старичка? Jagdpanzer E100 («Яга» в среде игроков) — одна из самых знаковых противотанковых установок. С отличным лобовым бронированием и мощнейшим орудием, наносящим за выстрел по 1000+ урона. Кроме того, у Jagdpanzer E100 большой запас прочности, за счёт чего он может продержаться под рашем противника дольше одноклассников.

Это была бы идеальная ПТ-САУ, если бы не её габариты и скорость — «Яга» не только медлительна, но и огромна. А ещё у Jagdpanzer E100 нет поворачивающейся башни. Чтобы поймать цель в прицел, придётся развернуть весь танк. При этом скорость поворота корпуса у «Яги» невысока.

FV4005 Stage II

Британская FV4005 Stage II — ещё одна противотанковая установка в списке с мощнейшим орудием, которое может нанести до 1800 единиц урона за выстрел, если снаряд попадёт в незащищённое, «тонкое» место противника. В отличие от «Штурмтигра», у танка есть поворотная башня. В сочетании с хорошей подвижностью британская ПТ-САУ может быстро менять фланги.

Но тем не менее FV4005 живёт на поле боя обычно недолго. «Картонная» броня пробивается почти любым снарядом, а огромная башня, прозванная «скворечником», является лёгкой мишенью для вражеской артиллерии и фугасов. Прямое попадание арты часто наносит непоправимый ущерб.

Отсутствие брони и большие габариты — палка о двух концах. Спрятаться на базе или в кустах не получится, так как орудие долго сводится и имеет низкую точность вместе с 25-секундной перезарядкой. А при сближении танк легко засветить. Остаётся играть максимально аккуратно на второй линии. Главное не занимать статичных позиций в первых рядах и использовать строения для укрытия.

FV215b (183)

Четвёртая ПТ-САУ в нашем топе (кто виноват, что именно противотанковые установки в игре наносят такой колоссальный урон?) и ещё один представитель Великобритании. FV215b (183) более точна, чем FV4005, но не менее грозна. Вторая британская «бабаха», которая сносит пол-лица одним своим снарядом. А если повезёт, то можно «сбрить» многие танки и с одного выстрела, особенно танки девятого уровня. Почти 2000 урона — это, конечно, не шутки.

Есть вращающаяся башня, солидный запас прочности и приемлемая для этого класса техники скорость в 34 км/ч. Правда, расплачивается «британский монстр» за могучий урон многими вещами. У него долгая перезарядка, малый боекомплект и низкая точность. А ещё огромные габариты и плохая маскировка.

BZ-176

Китайский тяж восьмого уровня, которого боятся даже «десятки». Танк, который хотели бы получить себе все, если бы это было возможно. Он способен «влить» с одного выстрела до 800 урона, что для восьмого уровня — удивительно. Голдовые осколочно-фугасные снаряды пробивают 225 мм. И этого вполне хватает для большинства танков восьмого и девятого уровней. Что касается брони, то тут она есть: башню и лоб танка ещё нужно умудриться пробить.

BZ-176 в целом медлителен, но за счёт реактивных ускорителей китайский тяж становится заметно быстрее и может занимать выгодные для себя позиции в начале боя быстрее остальных одноклассников. Недостатка три — долгое сведение, плохая точность и долгая перезарядка. Ваша задача — использовать мощь одного выстрела, после чего обязательно найти укрытие.

BZT-70

BZT-70 лишён многих недостатков своего младшего брата в лице BZ-176, однако по стилю игры танки во многих моментах схожи. Если вам нужно выполнить личные боевые задачи на урон, то берите китайца и не пожалеете. Каждый выстрел на нём — это какой-то праздник для души. BZT-70 «вливает» за выстрел по 1600-1800 урона. Да, периодически вылетают минимальные цифры, но даже в таком случае меньше 800 урона на экране вы не увидите.

У него прочная лобовая броня корпуса и башни, хорошая дальность обзора и уникальное умение, при активации которого танк становится ещё мощнее и точнее. Он хорош в ближнем бою и при «позиционках» на городских картах, но требует от игрока терпения из-за долгой перезарядки и медлительности.