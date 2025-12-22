Глюкоза назвала стримера Илью Мэддисона магом

Певица Наталья Глюкоза в ходе гостевого визита на стрим Юлии Ивлевой (by_Owl) назвала одним из лучших стримеров на Twitch Илью Мэддисона (Илью Давыдова). Артистка отметила его высокие просмотры и деловой подход к контенту.

«У него большое количество просмотров — значит, людям нравится. Видно, что он такой — маг», — пояснила свой выбор Глюкоза.

В финале певица также отдала предпочтение Глебу Сасавоту (Орлову), выделив его мужскую харизму. Она подчеркнула, что выбор был сделан не по внешности, а по общей ауре стримера, и в шутку попросила его ответить взаимностью фотографиями. Таким образом, по версии Глюкозы, именно Сасавот является лучшим русскоязычным Twitch-стримером.

«Ну, если говорить про мужскую харизму, то Sasavot. Лучше пожарники, чем комики или балеруны. Давай только не самым красивым его назовем, а просто обозначим, что я выбрала стримера вот этого», – сказала певица.

Стрим с Глюкозой прошел на канале by_Owl 20 декабря 2025 года. На момент публикации новости он набрал свыше 287 тыс. просмотров.

На Twitch-канал Ивлевой подписаны почти 700 000 человек.

