На Android вышел бесплатный эмулятор легендарной Xbox 360

На Android вышел бесплатный эмулятор Xbox 360. Приложение называется aX360e и уже доступно в бета-версии в Google Play.

Эмулятор основан на проекте Xenia, который официально существует только для Windows и Linux. Android-версию портировал китайский разработчик aenu, известный по PS3-эмулятору aPS3e.

aX360e использует незавершенный ARM64-бэкенд Xenia, поэтому находится на самой ранней стадии развития.

Совместимость ограничена, возможны баги и низкая производительность. Даже на ПК Xenia пока не обеспечивает стабильную работу всех игр, а на смартфонах ограничения ощущаются сильнее.

Эмулятор не содержит игр и поддерживает образы в форматах ISO и GOD. Доступны две версии: бесплатная с рекламой и платная за $6,99 без рекламы.

Производительность у них одинаковая, платная версия предназначена для поддержки разработки.