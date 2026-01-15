Новые подробности Divinity от создателей Baldur's Gate 3

Премьерный трейлер Divinity породил множество фанатских теорий, но теперь поклонникам ролевых игр студии Larian не придется гадать, что их ждет. Руководитель Larian Studios Свен Винке дал интервью издание PC Gamer, где поделился новыми подробностями игры. Портал собрал выжимку самых интересных деталей.

© Larian Studios

Divinity тоже будет пошаговой, но не повторит механики Original Sin 2

Хотя жанровую принадлежность Divinity очень горячо обсуждали после дебютного трейлера, многие сомневались, что Larian решит отказаться от пошаговой боевой системы после успеха Baldur’s Gate 3, не говоря уже о дилогии Original Sin. Теперь фанаты получили подтверждение: Divinity и впрямь будет пошаговой, однако механики игры будут построены «по новому набору правил», который продуман с учетом опыта предыдущих проектов студии.

У игрока будет заметно больше свободы действий, чем в Baldur’s Gate 3

Larian сразу после анонса игры назвала Divinity самым большим и амбициозным проектом студии. Что имели в виду разработчики? Винке рассказал, что команда хочет дать игрокам «более глубокие последствия» их решений, чтобы у них было больше контроля над тем, как разворачивается сюжет. Причем последствия обещаются не только на уровне повествования, но и на уровне механик.

Larian обновила свой игровой движок для Divinity

Очевидно, новая игра означает какие-то новые технологии, но в случае Divinity это особенно важно. Larian настроена на эффективность разработки и, как следствие, увеличенные масштабы. Например, обновленная технология захвата движений якобы позволяет студии почти моментально интегрировать анимацию в игры. А благодаря новому своду правил ролевой системы геймдизайнеры могут более гибко и быстро экспериментировать с механиками.

Divinity уже находится на стадии производства

Игра благополучно завершила предварительное производство и перешла в полноценную разработку. Larian уже записывает захват движений и диалоги с участием актеров озвучки. Но Винке предупреждает: это не значит, что игра почти закончена. По его словам, студии предстоит «безостановочно записывать» новый материал на протяжении разработки.

Larian пока не определилась по поводу раннего доступа

Обсуждая, как истории персонажей обычно меняются в течение разработки, Винке упомянул, что Divinity «может выйти» в ранний доступ. То есть, студия пока не решила, как именно она планирует выпустить релиз. Но если учесть, как хорошо ранний доступ сработал в случае Original Sin 2 и Baldur’s Gate 3, подобный вариант вряд ли кого-то удивит.

Divinity станет самой мрачной игрой студии

Larian подтвердила, что первое впечатление, произведенное трейлером, не обманывает — Divinity действительно будет очень мрачной. Но, по словам разработчиков, в ней также найдется место свету и надежде. Сам Винке привел в пример Original Sin 2: она была довольно мрачной, но стилизованная графика и отдаленная камера не позволяла видеть этот мрак «кинематографично».

Теперь же, с учетом новых технологий, продемонстрировать тьму сеттинга можно в его полноте. По мнению Винке, это поможет подчеркнуть контраст между мрачными и более легкими моментами Divinity.