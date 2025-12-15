Игра Toxic Commando Джона Карпентера получила дату релиза

Студия Saber Interactive и издательство Focus Entertainment объявили, что игра John Carpenter's Toxic Commando выйдет 12 марта следующего года.

© Российская Газета

Анонс состоялся с показом свежего трейлера в рамках церемонии The Game Awards 2025.

Проект вдохновлен фильмографией знаменитого голливудского режиссера 80-х годов, имя которого вынесено в заголовок, смешанной с "атмосферой боевиков о братьях по оружию с чрезмерным экшеном, черным юмором и хоррор-элементами".

Синопсис следующий:

"В недалеком будущем экспериментальная попытка обуздать силу ядра Земли заканчивается ужасающей катастрофой: освобождением Бога Слизи. Эта жуткая мерзость начинает терраформировать местность, превращая почву в ил, а живых… в нежить! Однако у гения, стоящего за экспериментом, есть план, как все исправить. Ему нужна лишь команда компетентных, высококвалифицированных наемников. К сожалению, все это слишком дорого. Поэтому он нанимает…Токсичных коммандос!"

Целевыми платформами называются консоли и ПК.