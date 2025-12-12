Студия Джей Джей Абрамса и автор Left 4 Dead представили игру 4:LOOP
На прошедшей The Game Awards 2025 состоялся анонс игры 4:LOOP.
В рамках мероприятия аудитории был представлен дебютный трейлер.
Разработкой занимается студия Bad Robot Games, основанная знаменитым кинорежиссером Джей Джей Абрамсом, и Майк Бут, наиболее известный в качестве одного из создателей кооперативного шутера Left 4 Dead.
Авторы описывают свою работу как тактический шутер для четырех игроков с высоким уровнем реиграбельности, в котором можно собрать команду на любой вкус: "С одной стороны - вы с напарниками, с другой - пришельцы. Вы наверняка погибнете, и даже не один раз. Но именно так и задумано".
Релиз на ПК в Steam и на консолях PlayStation 5 запланирован в течение следующего года. Сроки выхода не обозначены.