Представлен первый в мире монитор с RGB MiniLED

HKC тизерит первый игровой монитор с полноценной RGB-MiniLED-подсветкой — премьеру обещают на CES 2026.

© Ferra.ru

В отличие от привычных MiniLED-панелей с белыми диодами, здесь используются отдельные красные, зелёные и синие светодиоды.

Такой подход должен заметно усилить цветонасыщенность на высокой яркости, расширить цветовой охват и дать более тонкий контроль над HDR-сценами.

Производитель утверждает, что яркие эффекты — неон, закаты, элементы HUD — перестанут «выцветать» при росте подсветки. То есть монитор будет вести себя как привычный LCD, но без рисков выгорания и с более стабильной цветопередачей.

Если HKC удастся объединить RGB-подсветку с большим количеством локальных зон затемнения, контрастность может оказаться заметно выше, чем у текущих MiniLED-моделей.

Да, артефакты вроде блуминга всё ещё возможны, но ключевое улучшение — именно в цветовом объёме и предсказуемом HDR на разных уровнях яркости.