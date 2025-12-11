Microsoft выпустит геймпады в стиле «Пип-Боя» из Fallout

Компания Microsoft анонсировала два новых контроллера, выполненных в стиле портативного компьютера Pip-Boy из серии игр Fallout. Геймпады представлены в стандартной версии и версии Elite Series 2.

© Чемпионат.com

Оба контроллера выполнены в зелёном цвете, характерном для интерфейса устройства в играх, и дополнены элементами UI и силуэтом Волт-боя на передней панели. В Design Lab пользователи смогут изменять внешний вид отдельных частей — кнопок, стиков и крестовины. В Elite-версии также доступна кастомизация накладок на рукоятках.

Стандартная версия контроллера стоит $ 83, Elite Series 2 — $ 164,58. Для обеих моделей действует стартовая скидка. Предзаказы уже открыты, а в продажу устройства поступят 16 декабря.