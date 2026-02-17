Почему не стоит выкидывать старые SSD-накопители?

Хотите поменять старый SSD на новый? Не торопитесь выкидывать диск, отслуживший свой срок — он по-прежнему может принести пользу. Портал howtogeek.com рассказал, как понять, что пришла пора менять SSD, и для чего можно использовать старый диск.

У SSD нет срока годности, но есть конечное число циклов чтения/записи — т.н. рейтинг TBW, измеряемый в терабайтах. Он подсказывает пользователю, какой (приблизительно) объем данных можно записать на накопитель, прежде чем он износится.

Но, на самом деле, даже этот рейтинг можно считать относительным. Во-первых, большинство пользователей и близко не подбираются к конечному значению. А во-вторых, даже если кто-то и впрямь исчерпает ресурс диска, он вполне может продолжать работать без проблем. Даже у маленьких SSD сегодня рейтинг TBW исчисляется сотнями терабайт; процент поломок в реальности низкий, хотя, конечно, любой диск может внезапно отказать по той или иной причине.

Так, облачная платформа Backblaze делилась своей статистикой по состоянию SSD, используемых на серверах хранилища. Годовая частота отказов в первом квартале 2023-го составила 0,96% на 3 144 накопителя. Процент поднялся до 1,05% во втором квартале (8 дисков за три месяца), но здесь важно помнить, что все накопители были подвержены сильной нагрузке в течение квартала.

Чаще всего, менять старый SSD на новый есть смысл только в том случае, если со старым есть какие-то проблемы. Если он по-прежнему работает и не вызывает нареканий, то выкидывать его совершенно незачем — есть множество способов дать старому диску новую жизнь.

Например, и NVMe, и SATA SSD можно конвертировать во внешний диск, если вставить их в USB-корпус. Конвертированные SATA обычно достигают скорости в 400-550 Мб/с в корпусах USB 3.2, что вполне достойно. NVMe — до 1 000 Мб/с в хорошем корпусе USB 3.2 Gen 2. Если озаботиться и найти премиальный Thunderbolt или USB 4 корпус, то скорость может превысить и 3 000 МБ/с.

Другой вариант — сделать из ненужного SSD резервное хранилище для бэкапов и образов системы, или для любых других важных файлов. Только сначала проверьте состояние накопителя через CrtystalDiskInfo или любую другую утилиту.

Последний пункт в целом очень важен. Прежде чем доверять старому SSD новую ответственную работу, нужно убедиться, что он не подведет. Проверьте здоровье диска через S.M.A.R.T, постарайтесь не переполнять диск (оставьте 20% объема свободными). При наличии хоть каких-то проблем не храните на накопителе жизненно важную информацию — пусть он лучше служит менее важным целям.

Но если SSD все-таки нужно утилизировать, предварительно отформатируйте его. Некоторые производители предусматривают такую функцию в проприетарных приложениях; в противном случае можно использовать форматирование в BIOS. Только будьте осторожны и выберите правильный диск.