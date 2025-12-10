Серию игр Devil May Cry снова перезапустят

Capcom официально подтвердила, что готовит крупный перезапуск Devil May Cry. В своем свежем финансовом отчете издатель заявил, что работает над обновлением ключевых брендов — и серия игр про полудемона Данте оказалась одной из первых в списке.

© Ferra.ru

По данным источников, это не Devil May Cry 6. Речь идёт о полном ребуте: с новым визуальным стилем, пересобранной историей и современной боевой системой.

Capcom хочет сделать игру понятнее для новой аудитории, но при этом сохранить фирменную динамику, акробатические бои и дух оригинальной серии.

Последняя часть серии, Devil May Cry 5, вышла в 2019 году и стала самой успешной в истории франшизы — более 10 млн проданных копий.

Но за шесть лет подход Capcom к своим классическим IP заметно изменился, и компания намерена перезапустить DMC в духе своих современных релизов.

Сроки анонса не раскрываются, но Capcom обещает выпустить «обновленные франшизы» уже в ближайшие годы.