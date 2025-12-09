Как скрафтить копье в Minecraft: гайд

Minecraft наконец сделала подарок тем, кто давно просил о длинном оружии ближнего боя — с последним обновлением в игре появилось копье. Портал PC Gamer рассказал, как его скрафтить и чем оно отличается от других видов оружия.

© Microsoft

Для того, чтобы скрафтить копье, нужны две палки и материал для острия. Поместите одну палку в нижний левый угол верстака, одну посередине, в центральном квадрате, а в правом верхнем углу — материал для наконечника. Их обязательно нужно размещать по диагонали; если разместить материалы вертикально, то вместо копья получится лопата.

Как и любой другой инструмент в Minecraft, копье можно сделать из разных материалов. На данный момент наконечник копья можно сделать из:

Дерева

Камня

Меди

Железа

Золота

Алмазов

Незерите

Копье из незерита нельзя собрать на верстаке, как обычно. Игроку нужно собрать алмазное копье, после чего совместить его с незеритовым слитком и набором для апгрейда на верстаке для ковки. Процесс точно такой же, как и при конверсии любых других алмазных инструментов в незеритовые.

Копье, в отличие от многих других видов оружия в Minecraft, предлагает несколько типов атак. Кликом левой кнопки мыши можно провести быструю атаку, и на ее урон преимущественно влияет тип материала. Но если нажать и удерживать правую клавишу мыши, атаку можно зарядить — так она нанесет больше урона и отбросит моба, или даже выбросит его из седла, если вы сражаетесь со всадником.