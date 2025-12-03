Авторы Helldivers 2 сократили объем PC-версии

Создатели Helldivers 2 наконец-то решили одну из давних проблем, не дававших покоя аудитории. Речь об огромном размере PC-версии — 154 ГБ. И виной тому — дубликаты файлов, которые держали ради ускорения загрузки на системах с HDD.

© igromania.ru

Благодаря помощи студии Nixxes, известной по многочисленным PC-портам с консолей PlayStation, вес игры удалось сократить до 23 ГБ. Скорость загрузки не только не замедлилась, но даже слегка возросла.

Также авторы отметили, что их данные о влиянии копий на продолжительность лоадингов были основаны на прочих играх. В случае с Helldivers 2 всё оказалось иначе.

Пока что «похудевшая» версия шутера доступна лишь в бете Steam, но после проведения всех тестов её сделают общедоступной.

В конце прошлого месяца авторы Helldivers 2 обмолвились о том, что работы по улучшению качества игры ещё очень много. И основной приоритет для команды — оптимизация шутера.

А сегодня стало известно о том, что экранизацию Helldivers снимет режиссёр нескольких фильмов серии «Форсаж» Джастин Лин.