Как выполнить квест Building a Library в Arc Raiders: гайд

Квест Building a Library в Arc Raiders довольно прост, поскольку для него нужно дойти лишь в одну специфическую точку на карте Buried City. Портал PC Gamer рассказал, как выполнить это задание.

© Steam

Для начала отправляйтесь в библиотеку в центре карты Buried City — она находится в северном конце парка Марано. Локация не самая спокойная, поскольку парк часто патрулирует бомбардир или бастион, а над станцией Марано на западе иногда парит ракетчик. Но если действовать скрытно и осматриваться по сторонам на предмет роботов, то все пройдет нормально.

По прибытии в библиотеку вы получите новую цель — найти три специфические книги из трех жанров; детектив, роман и приключение. Нюанс в том, что предметы, которые вам нужны, подписаны просто как «библиотечные книги», и все они находятся в одной комнате. Поэтому не важно, в каком порядке вы их подберете.

Идите в большую комнату с окнами, выходящими на парк, и найдите окно, которое смотрит прямо на вход в метро (перед ним стоит упавший шкаф). Там стоит небольшая полка с желтыми книгами. Активируйте ее — и получите первую. В той же комнате поднимитесь по лестнице на западной стороне на балкон, где стоят другие шкафы. И там же есть еще одна полка с желтыми книгами. Активируйте ее. Наконец, последняя полка — подальше на балконе, в восточной части комнаты слева.

Учитывая, что все книги нужно схватить за один забег, их не стоит класть в безопасный контейнер, особенно если вы хотите сберечь в нем что-то более ценное. Точка эвакуации в метро буквально по соседству — вы сможете быстро сбежать и доставить книги. В самой библиотеке обычно тоже нет людей, если только игроки не используют ее как укрытие в перестрелке с ракетчиком или бастионом.