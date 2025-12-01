5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Hail to the Rainbow

Hail to the Rainbow — атмосферная сюжетная игра от первого лица в сеттинге восточно-европейского киберпанк-апокалипсиса. Протагонист, парень по имени Игнат, вел стабильную, пусть и не очень радостную, жизнь, но его тихие будние прерывает внезапное сообщение, которое мотивирует его отправиться в путешествие по заснеженным пустошам.

© Steam

Captain Wayne — Vacation Desperation

Нарочито примитивный бумер-шутер, отвечающий на простой вопрос: что было бы, если бы 12-летний подросток разработал игру на движке Build? Главный герой — капитан Уэйн, пират, охотящийся на богатеев с помощью арсенала абсурдного оружия, вроде руки-дробовика. Отдельной фишкой игры авторы называют обилие анимированных катсцен в духе мультфильмов 1990-х.

© Steam

The Use of Life

Из раннего доступа Steam спустя три года разработки вышла The Use of Life — JRPG в стиле книги-приключения. Хотя большинство японских RPG в духе ретро придерживаются традиций, сформированных в 1980-х, разработчики проекта нестандартно подошли и к боевой системе, и к подаче сюжета. Первая смешивает пошаговые бои с QTE, тогда как вторая разворачивается подобно книге-игре или визуальной новелле. The Use of Life — игра определенно не для всех, и даже сам разработчик признает этот факт.

© Steam

Abandoned Archive

Магический roguelite-боевик о волшебнике, который с боем пробивается через некие таинственные архивы. Боевая система Abandoned Archive посвящена заклинаниям и синергии разных элементов магии, тогда как исследования проходит в довольно типичном для dungeon-crawler’ов темпе.

© Steam

Randomice

Randomice — очаровательная метроидвания о маленькой мышке в большом доме. Никаких сражений в игре нет: в первую очередь игроку предстоит думать, как перемещаться по дому с помощью различных приспособлений. Например, ракеты или магнитного крюка-кошки.