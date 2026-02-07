За какие комплектующие для ПК не стоит переплачивать?

ПК-геймеры печально известны любовью переплачивать за комплектующие. Их можно понять: при сборке новенького компьютера всегда хочется получить лишь лучшие компоненты. Но есть некоторые вещи, на которые не стоит тратить большие деньги. Портал howtogeek.com рассказал о них подробнее.

© Unsplash

Дорогие кулеры для процессора

ЖКО во многом не так хороши, как обычные воздушные кулеры. Они шумные, чаще ломаются, дорого стоят, не всегда превосходят воздушные кулеры той же ценовой категории и всегда сулят небольшим, но все-таки ненулевым риском протечки. Подавляющему большинству геймеров жидкостное охлаждение попросту не нужно: исключение составляют лишь те, кто уже прокачали свой ПК по максимуму и реально могут получить пользу от дополнительной пары градусов холода.

Дизайнерские корпуса

У корпусов есть определенные практические преимущества. Как минимум, каждому ПК нужны крепления для установки комплектующих, хороший обдув и панель с разъемами. Но переплачивать за это удовольствие бессмысленно. Дорогие корпуса для компьютеров обычно делают акцент на качество сборки и стиль, но они не сделают систему быстрой или более производительной. Да, экзотические материалы, вроде дерева, или роскошная встроенная подсветка — это здорово, однако такими мелочами вполне можно пожертвовать ради экономии.

Блоки питания

На блок питания перед сборкой ПК стоит заранее отвести определенную сумму. Блок отвечает за подачу энергии на компоненты компьютера, что делает его важнейшей частью системы. Но и тратить на него буквально весь бюджет ни к чему, потому что вам вряд ли понадобится самый мощный блок питания на рынке. Незачем покупать блок питания мощностью 1 000 Вт, если потребности системы легко удовлетворит и блок на 660 Вт. Чтобы не переоценивать энергопотребление сборки, лучше брать блок питания на 20-30% мощнее, чем нужно — или чуть больше, если позже вы собираетесь поставить более прожорливую видеокарту.

Материнские платы

Материнская плата — один из самых популярных компонентов ПК в плане переплат. Как и блок питания, она важна для работы системы, поэтому каждый хочет купить хорошую плату с запасом прочности для будущих апгрейдов. Но контраргумент здесь в том, что даже бюджетные материнские платы отлично справляются со своими задачами. Так ли вам нужен встроенный Wi-Fi и Bluetooth, если их можно докупить позже? Не говоря уже о том, что немалая доля сборщиков ПК берет материнские платы с широким выбором слотов для расширения, но потом ничего с ними не делает.

Вентиляторы с подсветкой

Товар из той же категории, что дизайнерские корпуса. Они могут стильно выглядеть, но, как правило, не всегда хорошо охлаждают ПК, если не уходить совсем уж в премиальный сегмент. Подсветка лишь добавляет к стоимости производства: если взять два вентилятора одной ценовой категории, то тот, у которого нет RGB, скорее всего будет более эффективным.