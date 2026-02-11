Как правильно собрать ПК своими руками?

Первая сборка ПК собственными руками всегда оборачивается ошибками. Как правило, абсолютно безобидными. Но некоторые оплошности могут навсегда сломать комплектующие, повредить накопители или заставить днями напролет разбираться, в чем проблема. Портал makeuseof.com рассказал, как не допустить самые распространенные ошибки при сборке компьютера.

© Unsplash

С сокетом для CPU нужно быть осторожным

Ничто не ломает новенький, еще не собранный компьютер быстрее, чем неаккуратно вставленный в сокет процессор. Даже если хоть немного не попасть в слоты, давление на CPU может моментально сломать сотни деликатных контактов. Погнутые пины — обычно результат слишком большого усилия при нажатии на рычаг для фиксации чипа.

При установке процессора, да и при работе с любыми сокетами на материнской плате, следует быть медленным и аккуратным. Найдите маленький вырез на CPU, приложите его к плате и несколько раз проверьте, что пины попадают в слоты, прежде чем делать что-либо дальше. Если чип лежит в сокете правильно, то гравитация сделает большую часть работы за вас.

Помните о стойках для материнской платы

Маленькие винтики для стоек могут показаться не очень важными, но о них ни в коем случае нельзя забывать. Они — один из нескольких способов изоляции материнской платы, предотвращающих короткое замыкание. Если плата хоть как-то соприкасается с корпусом, то ПК попросту не включится.

Прежде чем закручивать стойки намертво, поднимите плату над ними и проверьте, какие отверстия совпадают. Установите только эти стойки, после чего приложите плату и закрутите каждый винт. Но не слишком туго! Помните — вы ставите компьютерный компонент, а не прикручиваете колесо к машине.

Оперативную память нужно устанавливать в правильные слоты

Некорректная установка памяти может вполовину срезать пропускную способность RAM или вовсе помешать запуску ПК. Многие платы рассчитаны на две плашки оперативной памяти в слотах А2/B2, но погоня за визуальной эстетикой и недостаток знаний иногда приводят к тому, что люди ставят их в слоты A1/B1. А зачастую новички еще и не вставляют их до конца — например, на плашки DDR5 до щелчка нужно надавить сильнее, чем можно подумать.

Не мажьте на процессор слишком много термопасты

Количество термопасты между CPU и теплоотводом прямо влияет на эффективность охлаждения. По сути, термопаста заполняет собой микроскопические прорехи между чипом и кулером. Если пасты будет слишком много, она может вытечь наружу и испачкать сокет; слишком мало — и она оставит карманы воздуха, что приведет к перегреву. Просто выдавите на чип комочек термопасты размером не больше горошины, этого хватит.

Подключайте передние коннекторы в правильные слоты

Ошибка, которую порой допускают даже опытные сборщики. Она совсем не страшная, но может порой раздражать. Представьте ситуацию: вы собрали ПК и пытаетесь впервые его включить, но он просто не работает. В чем дело? Чаще всего, в неправильном подключении передних кнопок системного блока. Пины кнопки включения и перезагрузки варьируются в зависимости от материнской платы. Откройте инструкцию к вашей плате и найдите диаграмму передней панели, чтобы знать, куда что подключать.

Не ленитесь аккуратно проложить кабели

Нет, кабель-менеджмент — история не только для тех, кого заботит эстетика и внешний вид ПК. Плохой менеджмент кабелей приводит не только к беспорядку, но и к ряду проблем, включая плохой обдув, накопление пыли и перегрев. Постарайтесь распланировать прокладку кабелей заранее.

Вентиляторы нужно ставить правильной стороной

Вентиляторы выглядят симметрично, поэтому неправильная их установка — достаточно распространенная ошибка. Если все вентиляторы будут работать только на вдув или выдув, системный блок может перегреваться или собирать слишком много пыли. Именно поэтому на некоторых есть стрелочки — чтобы пользователь знал, в какую сторону они дуют. На всякий случай никогда не будет лишним проверить инструкцию.