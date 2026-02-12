Что такое андервольт, и почему он опасен

Большинство компонентов ПК потребляют строго определенный объем электричества. В некоторых случаях снижение этого объема, или андервольтинг компонентов, способно повысить производительность системы или улучшить ее эффективность. Портал howtogeek.com рассказал, какие части ПК ни в коем случае не стоит андервольтить.

© Unsplash

Интегрированный CPU

Как правило, андервольтинг — легкий способ получить множество преимуществ, от пониженного энергопотребления до низких температур, более тихих вентиляторов и повышенной долговечности. На старых чипах эта процедура была доступна и даже поощрялась самими производителями, предлагавшими инструменты для настройки питания.

Но сегодня ситуация иная. Немалое число производителей запрещают андервольтинг на уровне прошивки. Вероятно, из-за Plundervolt — специфической уязвимости процессоров Intel, которая позволяет получить доступ к защищенной памяти через манипуляцию питанием. В связи с этим многие чипы 10 и 11 поколений блокируют андервольт на программном уровне, что вынуждает энтузиастов прибегать к другим инструментам. Например, к настройке параметров электропитания через BIOS.

Как бы то ни было, андервольтинг интегрированных CPU не оправдывает потраченного времени. Потенциальные проблемы, хоть они и маловероятны, не перевешивают незначительные преимущества.

Интегрированный GPU

Дискретные процессоры и видеокарты не так уж и сложно андервольтить. Но интегрированные компоненты ПК — другой разговор. Дело в том, что у дискретных компонентов компьютера есть собственное питание и охлаждение, тогда как интегрированные видеокарты и процессоры делят одни и те же ресурсы на двоих. Из-за этого тонкая настройка даже одного чипа из двух представляет собой трудную задачу, поскольку любые изменения параметров затронут оба компонента.

Помимо этого, одновременный эффект этих изменений усложняет тестирование системы. Один компонент может пройти бенчмарк, а другой — крашнуться под нагрузкой. Получить точный желаемый результат на интегрированном чипе довольно. Конечно, из этого правила есть исключения, но даже они редко стоят головной боли.

Оперативная память

Андервольтинг оперативной памяти — всегда плохая идея. Подобная процедура не только не принесет системе никакой пользы, но и грозит множеством проблем, вроде бесконечных циклов загрузки, синих экранов и потери данных.

Проблемы возникают из-за того, что модули памяти, вроде плашек DDR4 и DDR5, обладают очень строгими рамками допустимых отклонений напряжения. При включении EXPO или профиля XMP оперативная память выходит за пределы этих ограничений, чтобы стабилизироваться на высших тактовых частотах. Даже если совсем чуть-чуть снизить напряжение, возникает риск вылета приложений или отказа памяти. В самом плохом случае ПК просто откажется включаться.

Вентиляторы и насосы ЖКО

Наконец, последний компонент, который лучше оставить в покое — вентиляторы и насосы ЖКО. Хотя перспектива андервольтинга системы жидкостного охлаждения может звучать соблазнительно, последствия могут быть катастрофическими. Современные вентиляторы ЖКО построены вокруг термальной адаптивности; компоненты системы динамически реагируют на температуру CPU.

В закрытой системе охлаждения насосу требуется определенное минимальное напряжение, чтобы реагировать на изменения в температурных потребностях. При андервольтинге способность насоса подстраиваться под эти изменения может пострадать. Хотя это вряд ли причинит ущерб самой ЖКО, андервольт негативно повлияет на охлаждение ПК при высоких нагрузках.