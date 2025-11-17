Backbone выпустила контроллер в Xbox-стиле для мобильного гейминга

Backbone совместно с Xbox выпустила новый контроллер Backbone Pro — Xbox Edition. Это улучшенная версия Backbone Pro с особым дизайном: прозрачный зелёный корпус и кнопка Xbox. При покупке вы также получите месяц Xbox Game Pass Ultimate.

© Ferra.ru

Контроллер поддерживает Bluetooth и проводное подключение через USB-C. Можно использовать не только с телефоном, но и с ПК, планшетом и телевизором. Он оснащён полноразмерными стиками ALPS, триггерами с эффектом Холла, двумя настраиваемыми кнопками сзади, профилями управления и встроенным аккумулятором. У стиков эффекта Холла нет. Устройство совместимо с Apple Arcade, Steam Link и др.

Геймпад уже доступен для покупки за $179,99.