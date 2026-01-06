Пиксель-арт, риггинг и геймдев: самые популярные приложения в Steam

В Steam доступны далеко не только игры, но и множество полезных утилит, которые не всегда связана с играми. И нет, визуальный редактор Blender — не единственный пример. Портал PC Gamer рассказал о самых популярных приложениях в Steam.

Графический редактор для мастеров и любителей пиксель-арта. Конечно, никто не мешает вам редактировать битмапы в Paint, если пиксели хочется рисовать старомодным способом, но зачем? Aseprite быстро загружается, предлагает минималистичный настраиваемый интерфейс и много полезных мелочей, вроде возможности автоматически добавлять тени исходя из заданного цвета. К тому же, программа достаточно мощная, чтобы также делать графику в HD-2D.

RPG Maker — следующий шаг после разработки модов для существующих игр, вроде Oblivion и Skyrim. По сути, этот конструктор позволяет создать игру с нуля; немало инди-разработчиков впервые начинали осваивать геймдев именно на ранних версиях RPG Maker. А MZ — новейшая версия движка, вышедшая в 2020-м. Для того, чтобы пользоваться ей, обладать опытом в программировании не нужно.

Если RPG Maker вдруг вызовет ностальгию по временам, когда у компьютеров были забавные скринсейверы в режиме сна, вам может понравиться Wallpaper Engine. Она позволяет создавать самые разные статичные или анимированные обои для рабочего стола с помощью простых и понятных инструментов. Их можно даже сделать интерактивными, чтобы придумать простенькие мини-игры.

Crosshair X — инструмент для дизайна кастомных перекрестий, которые потом можно наложить практически на любую игру. Цвет, форма, размер — настраивать позволено практически все. Хотя в сообществах некоторых игр такую степень кастомизацию считают почти читерством, это лучше, чем приклеивать к монитору точку.

VTube Studio — выбор многих витуберов, популярных и не очень. Инструмент позволяет собственноручно наладить риггинг модели, или ее анимацию и синхронизацию с веб-камерой. В комплект утилиты даже входят бесплатные модели, а которых можно попрактиковаться.