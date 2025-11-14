Ветеран Xbox похвалил Steam Machine

Бывший старший директор Xbox по корпоративным коммуникациям Ларри Хриб, известный как «Майор Нельсон», высказался о презентованной Valve консоли Steam Machine.

© кадр из игры

В соцсетях он отметил, что с большим интересом наблюдал за новостями о Steam Machine и обсуждениями, связанными с ней. При этом Хриб призвал геймеров не втягивать Valve в консольные войны.

«Помните: не во всём нужен победитель или проигравший. Выбор — это всегда хорошо. Играйте там, как и когда вам нравится», — написал он.

Главное, по словам «Майора Нельсона», получать удовольствие. Остальное не имеет значения.

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер, комментируя презентацию Steam Machine, отметил, что она схожа с новым видением игровых консолей от Microsoft. Следующий Xbox, по слухам, будет гибридом на базе Windows с возможностью запускать игры из разных библиотек. Спенсер поздравил Valve и геймеров, которые получат ещё больше возможностей для выбора.

СМИ также положительно оценили Steam Machine. Эксперты Digital Foundry подготовили подробный обзор, в котором рассказали об удачном геймпаде, сути мини-компьютера, но пока не стали рассуждать о производительности. Рановато, нужны тесты. Игроки же во мнениях разделились. Одни сомневаются в работоспособности SteamOS, другие же с энтузиазмом отнеслись к гибридному устройству.

Ожидается, что продажи Steam Machine начнутся в 2026 году.