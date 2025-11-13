Первая часть видеоигровой дилогии Red Dead Redemption выйдет на смартфонах. Страницы проекта появились в App Store и Google Play.

В магазине Apple указана дата выхода игры — 4 декабря. Таким образом, проект может появиться на Android и iOS именно в этот день. На страницах также отмечено, что игра будет доступна только для подписчиков стримингового сервиса Netflix. Компания Rockstar Games пока не анонсировал выход вестерна на смартфонах. Кроме того, в цифровых магазинах опубликованы скриншоты из игры.

Red Dead Redemption вышла в 2010 году на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Главный герой — бандит Джон Марстон, который вынужден работать на государственных агентов и находить бывших членов своей банды. Проект стал культовым и получил полноценный сиквел в 2018 году.