Насколько старый Ryzen 9 3950X медленнее современных моделей?
На YouTube-канале "ТехноПланета" показали, как в сравнении с R7 7700, 9700X и R9 7950X ведёт себя в играх сейчас Ryzen 9 3950X.
R7 7700, 9700X и R9 7950X работали во время тестирования на 6000 МГц с таймингами 28 35 35 50, tRFC 400, Ryzen 9 3950X - на 3600 МГц. Это позволило добиться максимальной производительности. Также сборка включала видеокарту RTX 3090 Suprim X с максимальным разгоном и увеличенным лимитом питания до 450 Вт.
A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-пресетом в 1080р. Производительность 3950X оказалась на уровне Ryzen 5 5500. 7700 оказался лучше Ryzen 9 3950X на 53%, 7950X - на 63%, 9700X - на 75%.
Из других игр участвовали в тестировании Assassin's Creed Mirage, CS 2, Cyberpunk 2077, Dragon Age The Veilguard, Far Cry 6, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man Remastered, PUBG, Remnant 2, Stalker 2, Star Wars Jedi Edition, Starfield, The Last Of Us Part 1, Watch Dogs Legion. Средние замеры вы можете увидеть на скриншотах ниже.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на видео.
Вывод
В среднем по сравнению с другими процессорами в 1080р с графикой Ultra Ryzen 9 3950X оказался быстрее только Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X. По скриншотам выше заметно, что для игр точно нет смысла брать старые многоядерные AMD. Производительность 3950Х была примерно на уровне Ryzen 5 5500. Особенно заметный же прирост FPS произошёл с переходом с AM4 на AM5.
Если рассматривать Ryzen 9 3950X для работы, то он станет довольно интересным решением. Он в 99% случаев обходит максимально разогнанный Ryzen 7 7700, а вот 9700Х оказывается немного быстрее.