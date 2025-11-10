Как найти вентиляторы в Arc Raiders: гайд

Поиски вентиляторов будут обязательным этапом подготовки рейдера в Arc Raiders для тех, кто хочет отправить персонажа на приключение через систему экспедиций. Портал PC Gamer рассказал, где лучше всего искать вентиляторы, чтобы пройти квест быстро.

Найти вентиляторы можно в любой технологической локации, но для этого мало просто обшарить каждый контейнер. Искать их нужно именно в больших ящиках с электрическими приспособлениями, поскольку они чаще содержат хотя бы один вентилятор.

Ниже — две ранние локации, где их можно найти чаще всего.

Dam Battlegrounds , здание администрации. Пройдите через главный вход, вверх по зиплайну за столом. Идите прямо, поверните налево по коридору, после чего сверните направо в комнату со сломанными занавесками. Она заставлена ящиками с электроникой.

, здание администрации. Пройдите через главный вход, вверх по зиплайну за столом. Идите прямо, поверните налево по коридору, после чего сверните направо в комнату со сломанными занавесками. Она заставлена ящиками с электроникой. Buried City, космическое агентство. На разных этажах здания тут и там встречаются ящики, но большая часть электроники находится на шестом этаже.

Если сосредоточиться на этих двух локациях, то найти вентиляторы можно достаточно быстро. Они также встречаются и в других технологических локациях, но там тоже лучше искать именно ящики.