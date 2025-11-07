Как найти тостеры в Arc Raiders: гайд

Как бы смешно это ни звучало, тостеры — одни из самых ценных предметов в Arc Raiders. Или как минимум три первых тостера, которые игрок найдет, потому что они нужны для прокачки мастерской и крафтинга высокоуровневых материалов. Портал PC Gamer рассказал, где можно найти тостеры.

© Steam

Лучшая точка для поиска тостеров — деревня в северо-западном углу карты Blue Gate. Поскольку эта локация считается и жилой, и коммерческой, шансы найти бытовую технику внутри домов гораздо выше.

Деревня — очень большая локация, где можно найти много домов, поэтому вы гарантированно отыщете хотя бы один тостер. Может, даже все три, причем за один забег. Помимо этого, там можно найти тонны других полезных ресурсов, которые можно продать по возвращению на базу.

Но деревня — не единственное место, где потенциально можно отыскать тостеры. Если вы еще не открыли карту Blue Gate, попробуйте другие.

Dam Battlegrounds: апартаменты и резиденция на северо-западе

Buried City: апартаменты и плаза

В этих точках шансы найти тостер не так велики, но они также считаются жилыми локациями. Поэтому тщательно обыскивайте кухни и вам вполне может повезти.