Steam Deck теперь может загружать игры с выключенным экраном

Спустя три года после запуска Steam Deck получила долгожданную функцию, позволяющую завершать загрузки в новом энергосберегающем режиме с выключенным экраном.

Функция Display-Off Downloads даёт возможность завершать активные загрузки без лишнего расхода заряда батареи и автоматически переводить устройство в спящий режим после их окончания. По словам Valve, она будет включена по умолчанию при подключении Steam Deck к электросети. При работе от аккумулятора её можно активировать вручную в разделе «Настройки» → «Питание».

После начала загрузки достаточно нажать кнопку питания, чтобы открыть диалоговое окно с предложением продолжить загрузку с выключенным экраном. Если выбрать «Продолжить», устройство перейдёт в новый режим энергосбережения. Также можно просто начать загрузку и дождаться автоматического перехода Steam Deck в энергосберегающий режим после периода бездействия.

В этом режиме при нажатии кнопки питания или перемещении устройства на экране отображается текущее состояние загрузки. Steam Deck автоматически перейдёт в спящий режим, если уровень заряда опустится ниже 20%.

На данный момент функция Display-Off Downloads доступна участникам бета- и предварительного тестирования, а позже станет общедоступной.