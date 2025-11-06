Microids выпустила улучшенную версию квеста Syberia

Microids выпустила Syberia Remastered — обновленную версию классического квеста Бенуа Сокаля, доступную на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Об этом сообщает портал DTF.

Ремастер сохраняет оригинальный сюжет, а изменения носят визуальный и интерфейсный характер: переработаны модели и окружение, улучшены меню, управление и ряд головоломок, адаптированные под современный геймплей.

Игроки вновь следуют за юристом Кейт Уокер, которая отправляется в Валадилен для закрытия сделки по продаже фабрики автоматонов и вовлекается в путешествие по Восточной Европе.

Версия для ПК доступна в российском Steam. Рекомендованная цена игры составила 1100 руб., но со скидкой до 20 ноября проект доступен за 990 руб.

В первых рецензиях отмечают приятное визуальное обновление, однако мнения расходятся относительно механик: часть критиков указывает на устаревший дизайн геймплея на фоне современных приключенческих игр.

Оригинальная Syberia вышла в 2002 году для ПК. Позже ее адаптировали для других платформ, таких как Nintendo Switch и iOS.

