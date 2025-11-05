Где найти грибы в Arc Raiders: гайд

Грибы — неожиданно, одни из самых редких предметов пищи в Arc Raiders; они встречаются реже, чем лимоны, абрикосы, груши и оливки. Но найти их не так тяжело, как кажется. Портал PC Gamer рассказал, где стоит искать грибы.

© Steam

Для поиска грибов лучше всего подходят две локации.

Гидропонный комплекс и близлежащие деревья на карте Dam Battlegrounds.

Деревья к югу от маленького ангара на севере карты Spaceport, недалеко от восточного контейнерного склада.

Как правило, грибы находятся на деревьях или во влажных локациях; именно поэтому несколько источником можно найти в комплексе и деревьях вокруг этой локации. Она большая, поэтому будьте готовы долго продираться через леса, но вы почти гарантированно сможете взять охапку грибов и спокойно эвакуироваться через лифт рядом.

Иногда грибы встречаются в трубах на верхнем этаже водоочистного комплекса. Пространство небольшое, поэтому идти придется меньше, хотя гарантии появления грибов нет.

Имейте в виду, что обе локации достаточно опасны, а грибы тяжело заметить — постарайтесь не попасться в западню, разглядывая окружение.