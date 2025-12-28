Почему игровые амбиции Amazon давно были обречены?

Игровую индустрию накрыла очередная волна увольнений. На этот раз в Amazon: корпорация решила сократить 14 000 сотрудников игрового подразделения, параллельно прекратив поддержку ряда проектов, включая MMORPG New World. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему такой исход событий, к сожалению, никого не шокировал.

© Steam

Массовые сокращения в игровом подразделении Amazon давно маячили на горизонте. Да, игры от внутренних студий корпорации были сделаны талантливыми людьми, которые проделали отличную работу. Но со стратегической точки зрения попытка Amazon войти в игровую индустрию была сплошной комедией ошибок. Крупнейший в мире оператор облачных серверов ни разу не смог реализовать свое рыночное преимущество или проработать долгосрочную стратегию. Игровое подразделение выживало лишь благодаря невероятной мощи и росту Amazon как корпорации. Только из-за этого оно смогло пережить множество реструктуризаций, пивотов, отмен продуктов и перестановок в руководстве.

При этом, несмотря на огромные инвестиции и потраченное время, Amazon не может похвастать какими-либо результатами. Конечно, корпорация по умолчанию является одним из крупнейших розничных продавцов игр в мире, но оптимистичный издатель не смог получить от этого пользу. По факту, успехи компании были так плохи, что даже бывший вице-президент Prime Gaming Итан Эванс публично признал поражение. Amazon не смогла пошатнуть доминирующую позицию Steam в нише цифровых продаж игр на ПК.

Публика отреагировала на это признание, в первую очередь, удивлением, потому что никто не знал, что Amazon пыталась составить конкуренцию Steam. Настолько фрагментированными и недальновидными были решения издателя.

На самом деле, Prime Gaming предлагала платным подписчикам коллекцию бесплатных игр, но не понятно, какой процент пользователей вообще знал об этом бонусе. К тому же, игры, распространяемые по подписке, все равно нужно было активировать в сторонних магазинах, вроде GOG или Epic Games Store — они не добавлялись в какую-либо библиотеку Amazon.

Платформа Prime Gaming колебалась между сервисом игр по подписке и абонементом, который просто предлагал всяческие бонусы для популярных F2P-проектов. Теперь он стал частью игрового стриминга Luna, хотя среднестатистический клиент Amazon вряд ли знает о существовании и того, и другого — как и факта, что теперь они слились воедино.

Для сравнения, к Prime Video корпорация подходит совсем иначе. Медиа-стриминг смотрится так, словно компания искренне верит в него и поддерживает проект даже на высочайших уровнях менеджмента. Даже когда он тратит миллиарды долларов на сериалы по мотивам «Властелина Колец», о которых никто не просил.

Всякий раз, когда пользователь ищет фильм на Amazon, сайт выдает результаты с Prime Video; для покупки DVD или Blu-ray нужно прокликать череду окон, которые уведомляют, что контент можно посмотреть бесплатно, взять в аренду или купить на стриминговой платформе. А вот если поискать игру, то аналогичного перенаправления на Prime Gaming зачастую нет. Из-за этого иногда можно даже случайно купить что-то, что и так бесплатно доступно в каталоге.

В то же время, провал игрового подразделения Amazon едва ли можно свалить исключительно на стратегические ошибки. Основание нового издательства — невероятно сложная задача, лежащая далеко за пределами компетенции корпорация. Тот факт, что некоторые игры Amazon, вроде New World, получились достойными и собрали небольшую, но все-таки фанбазу, уже заслуживает похвалы. Жаль только, что этого оказалось недостаточно для коммерчески жизнеспособного бизнеса.

О крахе издательской мечты уместнее рассуждать о как о структурном провале — индивидуальные топ-менеджеры принимали сомнительные решения, но проблема не только в них. Масштаба компании, финансов и технологического преимущества мало, чтобы достичь успеха в, по сути, креативной индустрии, которая лишь иногда прикидывается частью технологического сектора. Google тоже отказалась от своих игровых планов — компания была не готова посвятить им нужный объем времени и ресурсов. А Amazon, в свою очередь, не хватило четкого видения и поддержки инициативы на высшем уровне, которая позволила бы эксплуатировать конкурентные преимущества корпорации на благо игровых амбиций.

Хотя, в каком-то смысле, оба этих случая уходят корнями в одну и ту же проблема. Культура обеих корпораций попросту плохо подходит для стиля менеджмента, который нужен для создания долгих, дорогих творческих проектов. Во многих технологических компаниях царит жесткая внутренняя конкуренция, тогда как играм нужна конструктивная командная работа.