Представлена первая часть игровой программы фестиваля "Comic Con Игромир"

Организаторы российского фестиваля поп-культуры "Comic Con Игромир" представили первую часть видеоигровой программы.

Инди-студия WATT привезет на выставку балетный экшен-слэшер "Царевна". Мир проекта, по задумке авторов, вдохновлен славянским фольклором и сказками Александра Пушкина, а боевой стиль игры создан на основе балетной хореографии с помощью технологии захвата движения.

Эксклюзивно до официального релиза на мероприятии будет доступна экшн-РПГ в сеттинге славянских сказок и легенд "Былина" (Bylina).

Издательство "Фогейм" представит на собственном стенде русскоязычную версию мистического детектива Rememento: White Shadow от разработчиков из Южной Кореи. Там же посетители смогут ознакомиться с обновленными версиями Blade & Soul NEO и глобальным апдейтом Samurai Crow для Lineage 2.

"Леста Игры" на площадке проведет ряд активностей по своим "Миру танков", "Миру кораблей" и "Tanks Blitz".

В игровой зоне HYPERPC гости ивента на 48 игровых местах смогут поиграть новинки и проверенные временем тайтлы - Silent Hill F, Hogwarts Legacy, Hollow Knight: Silksong, Indiana Jones and the Great Circle и др.

Также в рамках мероприятия будут представлены материалы по играм "Арка края", Kanun 1919, Steel Ark, Virai: Doomer's Life Escape, "Клеть", S.E.M.I., IriyGate: Path of Sin, "Спарта 2035", а также новая игра от Saikono - автора хоррор-новеллы "Зайчик" - и "1000: Объятия Матери Всего" от Никиты Крюкова, известного по дилогии Milk inside/Outside a bag of milk.

Фестивали Сomic-Con и "Игромир" в этом году пройдут совместно после длительного перерыва.

Единое мероприятие состоится в "Тимирязев Центре" в столице с 12 по 14 декабря. Напомним, что ранее фестивали в последний раз в формате офлайн проводились в 2019 году, в онлайне - в 2021-м.