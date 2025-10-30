EA отключила онлайн в FIFA 23
30 октября компания Electronic Arts отключила сетевые сервисы футбольного симулятора FIFA 23. Разработчики официально прекратили поддержку последней части серии футбольных симуляторов под эгидой ФИФА.
Отключение серверов FIFA 23 означает, что геймеры больше не могут сыграть в онлайн-режимах с другими игроками, включая «Сезоны», «Кооп-сезоны», Ultimate Team и «Клубы профи». Ситуация затрагивает абсолютно все версии игры: на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.
Теперь в FIFA 23 можно играть только в одиночные режимы, включая Карьеру, быстрые матчи и турниры. Таким образом, сейчас EA поддерживает лишь три последние части серии: EA Sports FC 24, FC 25 и FC 26.