Darkwood 2 доверили Ice-Pick Lodge

Издатель Hooded Horse и разработчик Ice-Pick Lodge, известный по серии «Мор», анонсировали Darkwood 2. Хоррор-«выживалка» заявлена для PC. Сроки выхода неизвестны.

За первую Darkwood ответственна польская Acid Wizard Studio. Это одна из лучших игр 2017 года, оценка от Riot Pixels — 85/100.

События оригинала разворачивались в 1980-е, сиквел же перенесет в 1990-е. Место действия — не Польша, а Советский Союз после распада, если точнее — умершее Аральское море (на территории Узбекистана и Казахстана). Вы снова попадете в зловещий лес. Придется бродить по чаще, пустошам и болотам, плавать на лодке, собирать ресурсы днем и баррикадироваться в убежище ночью. Территория пересохшего озера обитаема — тут и там можно наткнуться на бывших солдат и мародеров.

Параллельно Ice-Pick Lodge трудится над Pathologic 3.

Acid Wizard Studio с 2023 года отдыхает от игровой индустрии. Но, судя по трейлеру, неким образом авторы оригинала все же вовлечены в создание сиквела.