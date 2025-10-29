В корпорации Microsoft объяснили, почему в Windows появляются дублирующиеся драйверы. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа отметили, что в операционной системе (ОС) Windows часто могут появляться дубликаты драйверов, отвечающие за работу различных компонентов компьютера. Специалисты Microsoft успокоили пользователей и заявили, что их можно игнорировать — они не влияют на работу системы, а Windows спустя какое-то время сама удаляет дубликаты.

Инженеры компании объяснили загадку, из-за которой в ОС может дублироваться программное обеспечение (ПО). Например, для работы аудиооборудования персонального компьютера (ПК) могут установиться драйверы от Microsoft и ПО от производителя. Универсальные драйверы от Microsoft обычно устанавливаются, когда сторонних драйверов нет или с ними возникают проблемы.

«В целях эффективности при проектировании устройств функциональность часто распределяется между несколькими драйверами. Это может привести к одновременной установке нескольких связанных драйверов», — заключили в Microsoft.

В конце октября в ОС Windows 11 появилось новое меню «Пуск» — с адаптивным дизайном и прокруткой. Также для удобства пользователей появилась настройка отображения программ по категориям или в алфавитном порядке.