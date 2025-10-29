Авторы Helldivers 2 начали рассматривать отказ от HDD

Одной из самых насущных проблем для разработчиков из студии Arrowhead стал размер Helldivers 2 на PC. Там шутер весит значительно больше, чем на PlayStation 5, из-за поддержки жёстких дисков в минимальных системных требованиях. Как оказалось, авторы игры уже рассматривают отказ от HDD ради удобства Адских Десантников.

© кадр из игры

Генеральный директор Arrowhead Game Studios Шамс Джоржани объявил, что потенциально разработчики могут отказаться от жёстких дисков. Тогда им не придётся дублировать файлы для оптимизации загрузок на HDD, но и аудитория с такими системами больше не сможет играть (либо же загрузки займут неприличное количество времени). Есть и второй вариант развития событий.

В студии рассматривают возможность сделать две версии Helldivers 2 на PC. Одна сборка с большим размером подойдёт для владельцев жёстких дисков, тогда как «облегчённую» смогут запускать владельцы SSD-накопителей. Таким образом разработчики удовлетворят обе аудитории. Правда, сообщество игроков на HDD не может похвастаться своими размерами.

В целом же у авторов Helldivers 2 ещё полно работы. Недавно шутер получил крупный патч, но разработчики раскрыли не все изменения и вызвали гнев у фанатов. Теперь им придётся расхлёбывать и эту кашу! Либо же поклонники привыкнут к ослабленным версиям некоторых пушек.