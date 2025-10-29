Тихохолмск с восточным колоритом: обзор Silent Hill f

В прошлом месяце Konami выпустила Silent Hill f - одну из самых видных игр нынешней осени и первый крупный проект в основной серии с 2012 года.

Мы изучили свежую работу студии NeoBards Entertainment и делимся с вами своими впечатлениями.

Позиционирование

Перед тем, как приступить к анализу, немного обозначим контекст.

Бренд Silent Hill весьма олдовый и безусловно уважаемый - первая игра вышла в далеком 1999 году. Она заложила основы жанра интерактивных психологических хорроров, разрослась в глобальную франшизу, от тяжести которой в итоге ушла в медийную "спячку" на более чем 10 лет, периодически напоминая о себе сомнительными экспериментами, вроде The Short Message или Ascension.

Классические выпуски клепали японцы из Team Silent с явным прицелом не на локальный рынок, а на западную аудиторию, что для тогдашних команд из Страны Восходящего Солнца, в целом, не типично. События большинства частей разворачивались в титульном городе США, а Silent Hill f на анонсе была заявлена как первая игра, действия которой будут происходить в Японии. Разработкой при этом занимались специалисты из Гонконга.

Издательство Konami очевидно сделало большую ставку на проект, не гнушаясь в промо-кампании приемами, вроде привлечения аудитории трейлерами с японской старшеклассницей в изодранной школьной форме, так как от успеха зависели долгосрочные перспективы одного из главных активов компании, но все же основной упор был сделан на создании уникальной истории. О ней в первую очередь и поговорим подробнее.

Сюжет

Небольшой городок Эбисугаока, Япония 1960-х годов. Ученица старших классов Хинако Симидзу из не самой благополучной семьи уходит из дома, встречает компанию знакомых ровесников, и поселение погружается в странный густой туман, из которого начинают проглядывать жуткие монстры и уродливые чудовища.

Несколько обескураживает темп происходящего на старте - никаких затянутых интерлюдий, тягомотных вступлений, муторных туториалов и прочих "прелестей" современного геймдева. Раз, и случилась "сайлентхиловщина" - разбирайтесь. Срабатывает эффект великолепно, фокус не размывается. Атмосфера сразу обволакивает и поглощает, а наша героиня отправляется в мрачное путешествие, сталкиваясь с печальными воспоминаниями своего прошлого, из которых для игрока складывается скорбная мозайка ее небогатой на радости жизни.

Неприятная часть в том, что подробности, порой критически важные для сюжета, часто подаются здесь через записки, которые запросто можно пропустить или, прочитав по диагонали, не сопоставить с чем-то значимым и не принять во внимание. И это фатальный промах. Давно уже пора во всех учебниках по геймдизайну прописать простую истину, что нарратив, уж в AAA-сегменте точно, нужно развивать через окружение, диалоги, да что угодно еще, кроме записок. В Silent Hill f вполне ключевые плот-твисты можно не выкупить, если пропустить очередные каракули, приняв их за незначительные коллектоболсы.

Зато жанровые элементы ужасов выполнены на высоком уровне. Silent Hill f - страшная. Неуютная и выбивающая из зоны комфорта. Причем чувствуется школа именно азиатского хоррора, где не опускаются до односложных скримеров, а перманентно и комплексно давят сочетанием выразительной картинки и уникального звучания. Эти аспекты стоит обсудить отдельно.

Визуал, звук и производительность

Silent Hill f выглядит дорого. Видно, что большинство деталей окружения скрупулезно прорисованы вручную без нейро-месива, которое все больше попадается даже в высокобюджетных тайтлах.

Аналогичная ситуация с освещением, персонажами и анимациями. Восточный подход к проработке каждой мелочи отрабатывает на все 100.

Обстановка также изобилует огромным количеством предметов, раскрывающих культурные особенности Японии того периода.

Но за все это приходится расплачиваться нестабильностью Unreal Engine 5. На двух системах с RTX 4070 Super и мобильной RTX 5060 любые настройки графики, отличные от предустановленного пресета "производительность", периодически обрушивали значения FPS ниже 60.

При активации же пресета "производительность" появляется стабильная плавность, но с ней количество "мыла" на экране превышает все разумные пределы. Все как обычно с UE 5 - патчами поправят (но это не точно).

Среди композиторов фигурирует имя Акиры Ямаоки. И его слышно. Позволим вольность, воспользовавшись письменным форматом, и выразимся даже так: его СЛЫШНО. Маэстро использует набор кардинально несочетаемых шумов, на каких-то глубинных уровнях вызывающих страх и чувство тревожности.

Если играть в наушниках и темноте, то возникает ощутимая физиологическая потребность делать перерывы на подышать воздухом, попить водички, заняться чем угодно, только бы не оставаться дальше в этой давящей среде.

Перед подведением итогов, обратимся к слону в комнате - непосредственно, игровому процессу и ответим на вопрос, как все это безобразие играется.

Геймплей

Сражения в Silent Hill всегда были чем-то, в чем явственно сквозила неловкость для всех причастных - геймеров, разработчиков, монстров и протагонистов. Они были схематичными, вторичными и вызывали радость с облегчением, когда носили необязательный характер.

Но так плохо, как это реализовано в Silent Hill f, в AAA-сегменте давно никто не отличался.

Авторы зачем-то полезли на территорию сумрачных гениев FromSoftware, добавив уклонения и полоску выносливости, но реализовали механики настолько плохо, что при живых "соулсах" назвать геймплей иначе как кощунством не получится.

Можно додумать эту мысль до того, что таким образом создается еще один метафорический слой, чтобы игрок дополнительно мог прочувствовать на себе страдания главной героини - разделить с ней ее боль. Чтобы она мучалась от творящегося вокруг ужаса, а игрок - от неудобства и отзывчивости управления.

Игра отчаянно нуждается в режиме "Very Easy Automatic" из Bayonetta или соответствующем моде, чтобы все столкновения можно было проскипать по нажатию одной кнопки. Также можно вспомнить сюжетно-центричную L.A. Noire, в которой экшен-сегменты после нескольких неудачных попыток позволялось пропустить.

Загадки же, напротив, устроены интересно, решать их увлекательно, и хочется делать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к гайдам в интернете.

Вердикт

Выводы по игре очень простые. Авторы взяли довлатовское "Ад - это мы сами" и традиционно для серии раскрутили историю в незаезженном сеттинге с интересными живыми персонажами.

Новый проект от Konami - это хороший и крепкий Silent Hill, но очень кривая и косая игра.

Чтобы открыть все-все детали и полностью разобраться с сюжетом, требуется несколько полных прохождений.

Стоит ли столь глубокое погружение того, чтобы продираться через отвратительный геймплей, каждый решает сам для себя.