Microsoft объяснила высокую стоимость ASUS ROG Xbox Ally

Цена ROG Xbox Ally уже давно является предметом споров. Многие фанаты задаются вопросом, почему устройство, несмотря на бренд Xbox, стоит дороже Xbox Series X. Президент Xbox Сара Бонд недавно прояснила ситуацию с ценообразованием.

В интервью журналу Variety Сара Бонд подтвердила, что ASUS самостоятельно устанавливает розничные цены на ROG Xbox Ally и Xbox Ally X. Это означает, что базовые цены Ally в $599,99 и Ally X в $999,99 определяются именно ASUS, а не Microsoft. Бонд пояснила, что Microsoft играет лишь вспомогательную роль в процессе ценообразования, а окончательные решения принимает производитель.

Комментируя критику в адрес Microsoft, она подчеркнула, что компания доверяет опыту ASUS в производстве портативных игровых устройств на базе Windows. Президент Xbox также отметила, что предварительные заказы на Ally X были быстро распроданы, однако данные о продажах и уровне запасов не раскрываются.

Сара Бонд также прокомментировала слухи о новом поколении Xbox. «Новое поколение оборудования находится в разработке», – сказала Бонд. – «Наше партнёрство с AMD продолжается. Мы стремимся предлагать инновации, основанные на ожиданиях геймеров и создателей контента». Также было подтверждено, что Microsoft уже находится на стадии разработки прототипа, и новое устройство будет основано на технологиях AMD.

Дата выхода и технические подробности Xbox следующего поколения пока не опубликованы. Однако стратегическое партнёрство Microsoft и AMD предполагает, что будущая консоль будет сильнее ориентирована на производительность и архитектуру ПК. Кроме того, по предварительным данным, она может оказаться мощнее PlayStation 6.