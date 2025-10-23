Evelone потерял около 30 млн рублей после апдейта CS2

Стример Вадим Evelone192 Козаков заявил, что потерял около 30 млн рублей после выхода обновления в Counter-Strike 2, которое вышло в ночь с 22 на 23 октября.

© Чемпионат.com

–30 лямов инвентарь +-. Спасибо, Габеныч.

Причиной падения стоимости инвентаря стало добавление в CS2 новой функции крафта ножей и перчаток: теперь игроки могут обменять пять предметов тайного качества на один нож или перчатки из коллекций предоставленных скинов.

Из-за этого внутриигровой рынок обвалился — стоимость редких предметов снизилась в 2-3 раза, а общая капитализация рынка скинов упала более чем на $ 2 млрд.

На фоне всеобщего «крафтового бума» пользователи начали массово делиться удачными результатами: Shadowkek, например, смог получить «Нож-бабочку | Гамма-волны», потратив меньше 1000 рублей.

Теперь сообщество шутит, что Гейб Ньюэлл стал главным претендентом на мем года, ведь именно его апдейт за одну ночь уничтожил «самый стабильный рынок в игровой индустрии».